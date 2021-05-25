Безруков стал наставником великого комбинатора в трейлере «Бендер: Начало»

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на YouTube трейлер фильма «Бендер: Начало».

Актер Сергей Безруков в картине исполнил роль мошенника Ибрагима Бендера, ставшего наставником «великого комбинатора», авантюриста Остапа Бендера-Задунайского. Его, в свою очередь, сыграл молодой актер Арам Вардеванян.

События приквела «12 стульев» разворачиваются в 1919 году. «Судьба сталкивает юного идеалиста Осю с турецкоподданным аферистом Ибрагимом Бендером. И никогда бы честный Ося не связался с таким бессовестным и хитроумным мошенником, если бы их не объединила невероятно опасная авантюра — охота за царской реликвией, драгоценным жезлом, заполучить который также не прочь местные бандиты и белые офицеры», — рассказывают о своем проекте авторы.

Премьера фильма «Бендер: Начало» в прокате состоится 24 июня.

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