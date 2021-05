Дрейк стал артистом десятилетия по версии Billboard

Рэпер Дрейк признан артистом десятилетия по версии журнала Billboard.

Награду музыканту вручат 23 мая на церемонии вручения премии Billboard Music Awards.

Впервые Дрейк появился в чартах издания в 2009 году. С 2010 по 2020 год он девять раз возглавлял топ-200 Billboard 200. Впервые в рейтинг попал его альбом 2010 гола Thank Me Later, последним — релиз 2019 года Care Package.

Всего у Дрейка 27 наград Billboard, полученных в разные годы — он рекордсмен премии. Также в этом году он претендует еще на семь статуэток.

Ранее сообщалось, что Дрейк стал мировым рекордсменом по числу прослушиваний на Spotify. Он стал первым в истории артистом, преодолевшим рубеж в 50 млрд прослушиваний. Всего у Дрейка 35,7 млрд прослушиваний его собственных треков и еще 14,3 млрд — песен, в записи которых принимали участие и другие исполнители.