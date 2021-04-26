Спилберг выпустил тизер «Вестсайдской истории» с драками и танцами

Студия 20th Century Fox опубликовала на YouTube тизер мюзикла «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга («Челюсти», «Индиана Джонс»).

В ремейке картины 1961 года, получившей 10 кинонаград «Оскар». В тизере видно, что, как и в оригинале, в новом фильме много танцев и драк — сюжет разворачивается вокруг романа юноши и девушки из враждующих уличных банд Нью-Йорка.

В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер. Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий картины создал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).

Фильм должен был выйти еще в 2020 году, но премьера была отложена из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Выход «Вестсайдской истории» запланирован на 10 декабря 2021 года.

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