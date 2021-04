Исполнитель роли Терминатора сыграет у Балагова в экранизации The Last of Us

Гэбриэл Луна сыграет в экранизации популярной видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us) телеканала HBO, сообщает The Hollywood Reporter.

Луна известен по роли киборга из будущего в фильме «Терминатор: Темные судьбы». В новом сериале он сыграет Томми — младшего брата главного героя, которого на телеэкране воплотит Педро Паскаль.

По сюжету, главный герой должен вывезти девушку из карантинной зоны в условиях постапокалипсиса.

Пилотные эпизоды сериала снимет российский режиссер Кантемир Балагов, автор картин «Дылда» и «Теснота». Продюсером шоу выступит Крэйг Мазин («Чернобыль»).

Ранее сообщалось, что звезды сериала «Игра престолов» Педро Паскаль и Белла Рэмси снимутся в экранизации компьютерной игры The Last of Us в ролях контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Несмотря на то что и Рамзи, и Паскаль снимались в «Игре престолов», им впервые доведется работать вместе на съемках нового сериала.