Хаматова рассказала о том, как забрала из детдома дочь

Актриса Чулпан Хаматова в новом выпуске «Осторожно, Собчак» на YouTube рассказала о появлении в семье одной из своих троих дочерей — Аси.

По словам Хаматовой, когда она забирала из детдома дочь Асю, об усыновлении не говорили открыто, а руководство больницы, где находилась Ася до удочерения, обвиняло ее в самопиаре. «Вдруг у нее стало появляться огромное количество болезней каких-то, порок сердца, я спрашивала, можно ли пригласить врача стороннего, мне отвечали, что нельзя», — вспоминает актриса о трудностях, возникших во время этого процесса.

Когда Хаматова пригрозила мешавшим ей забрать дочь сотрудникам детского дома, ей сразу отдали ребенка, пригрозив, что девочка может умереть. Врачи в разных странах Европы позже подтвердили, что ребенок здоров.

Актриса уточнила, что Ася знает об удочерении и спокойно восприняла правду о своем рождении.

Ранее приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в детском доме.