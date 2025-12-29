Врач предупредила, как новогодний стол влияет на ваши глаза

Зимой на столе чаще появляются селедка под шубой, соленая рыба, колбасы и закуски с майонезом. После праздников многие замечают отеки век, красноту и ощущение усталых глаз. Специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева объяснила в беседе с «Газетой.Ru», чем полезна жирная рыба для сетчатки и как избыток соли и алкоголя влияет на глаза.

Сетчатка — оболочка, выстилающая глаз изнутри, которая выступает посредником между внешним миром и головным мозгом и преобразует свет в нервный импульс. В ее составе много полиненасыщенных жирных кислот, в том числе докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК). Они входят в мембраны фоторецепторов, поддерживают их работу и помогают снижать воспаление и окислительный стресс.

«У людей, которые регулярно едят жирную рыбу (лосось, скумбрия, сельдь), ниже риск возрастной макулодистрофии (поражения центральной зоны сетчатки — макулы. По данным некоторых исследований, при синдроме сухого глаза (хроническое заболевание глазной поверхности вследствие нарушения состава и постоянства слезной пленки, к которому приводят нестабильность и гиперосмолярность слезы, воспаление и повреждение глазной поверхности, а также нейросенсорные нарушения) длительный прием омега-3 может уменьшать симптомы у части пациентов. Поэтому селедка, скумбрия или лосось на новогоднем столе, как источник омега-3, — скорее плюс для глаз, если они не «утоплены» в майонезе и соли», — объяснила она.

Соленая селедка, маринады, колбасы, сыры и соусы дают большую нагрузку по натрию. Соль тянет воду в межклеточное пространство. Тонкая кожа век и рыхлая клетчатка под ней быстро реагируют на такие колебания, поэтому отеки вокруг глаз появляются особенно заметно.

Алкоголь обезвоживает организм, расширяет сосуды и повышает проницаемость стенок. Часть жидкости выходит из сосудов в ткани, в том числе в область век. Утром это проявляется отечными веками, краснотой и ощущением тяжести. Если соленые ужины и алкоголь повторяются несколько дней подряд, отек век не успевают «сдуваться», чувство усталости и желание тереть глаза становятся постоянным.

Зимний стол часто сочетает продукты, которые полезны глазам, и факторы риска. К полезным компонентам офтальмолог относит жирную жирную рыбу, желток яйца, овощи, зелень, орехи и семечки.

«Жирная рыба дает омега-3 и витамин D, которые поддерживают обменные процессы в сетчатке. Яйца содержат лютеин и зеаксантин (каротиноиды, которые накапливаются в макуле и поддерживают обменные процессы и препятствуют развитию окислительного стресса). Морковь, свекла, листовая зелень, цитрусовые и ягоды дают каротиноиды, витамин С и другие антиоксиданты. Орехи и семечки содержат витамин Е, который защищает ткани глаза от окислительного стресса», — сказала врач.

Одновременно многие блюда содержат много соли и майонеза. Избыток соли и хронически высокое артериальное давление являются факторами риска для сосудистых заболеваний сетчатки, возрастной макулодистрофии и ухудшения течения диабетической ретинопатии (поражения сосудов сетчатки при диабете). Поэтому вопрос не в том, «плохая» ли селедка под шубой, а в пропорциях и частоте таких блюд.

«Чтобы снизить нагрузку на глаза и сосуды, достаточно немного изменить рецепты. Селедку можно предварительно вымочить, часть порций приготовить из слабосоленой рыбы. Это уменьшит общую соленость и выраженность утренних отеков», — посоветовала она.

Вместо толстого слоя майонеза офтальмолог рекомендует делать более легкую заправку. Часть майонеза можно заменить густым йогуртом или сметаной, добавить немного лимонного сока и горчицы. В селедке под шубой имеет смысл увеличить долю свеклы и моркови, добавить больше зелени.

«Салаты вроде оливье можно адаптировать за счет меньшего количества колбасы и соленых огурцов и большего объема овощей и зелени. Часть заправки стоит сделать на основе йогурта с добавлением небольшого количества растительного масла. Полезно, если на столе есть отдельное блюдо со свежими овощами и зеленью», — сказала эксперт.

Аккуратнее к соленому и жирному меню нужно относиться людям с артериальной гипертонией, глаукомой, уже существующими заболеваниями сетчатки, диабетом и выраженной склонностью к отекам век.

У пациентов с гипертонией избыток соли и алкоголя может приводить к скачкам давления, что повышает риск гипертонической ретинопатии и ухудшения течения диабетической ретинопатии. При глаукоме важна стабильность системного давления и кровотока зрительного нерва.

«Людям с возрастной макулодистрофией (поражением центральной зоны сетчатки — макулы), диабетической ретинопатией (поражением сосудов сетчатки при диабете) и другими заболеваниями сетчатки важно избегать длительных периодов с очень соленой и калорийной пищей. Для них новогодний стол с упором на рыбу, овощи, зелень и умеренное количество соли и алкоголя более безопасен», — отметила специалист.

Горбачева подчеркивает, что речь не о полном отказе от традиционных блюд. Важны разумная частота, размер порций и баланс в пользу рыбы, овощей и зелени.

