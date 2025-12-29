Размер шрифта
Трамп оценил встречу с Зеленским и звонок Путину

Трамп назвал замечательными встречу с Зеленским и беседу с Путиным
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп назвал «потрясающей» встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и «отличным» телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Трансляцию пресс-конференции ведет Белый дом.

Президент США отметил, что им удалось многое обсудить. Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

28 декабря Трамп позвонил российскому коллеге перед встречей с Зеленским. Американский лидер назвал разговор хорошим и продуктивным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы государств обсуждали переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Как писала Financial Times, Киев был обеспокоен фактом звонка, поскольку он мог отразиться на «тоне» встречи с украинским лидером.

После этого американский политик встретился во Флориде с Зеленским. Лидеры общались около двух часов, а потом по видеосвязи провели беседу с лидерами Европы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме реального времени.

Ранее Трамп пожелал россиянам счастья.

