Новости политики

Трамп скоро сделает заявление о переговорах с Зеленским

Белый дом: Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским
Alex Brandon/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на YouTube-канале пресс-службы Белого дома.

В заголовке трансляции говорится, что Трамп сделает заявление о двусторонней встрече с Зеленским. Подробности пока неизвестны. Также неясно, будет ли это заявление двусторонним.

Встреча Трампа и Зеленского проходит в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Перед переговорами Трамп выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Ранее в Совфеде спрогнозировали, как пройдет встреча Трампа и Зеленского.

