Новости. Общество

Дипломат рассказал о ситуации с арестованным в Польше российским археологом

РФ пытается урегулировать ситуацию с арестованным в Польше археологом Бутягиным
Влад Аганов/YouTube

Россия собирается использовать все возможные дипломатические и правовые механизмы для урегулирования ситуации с российским археологом Александром Бутягиным, арестованным в Польше. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

По его словам, российское посольство в Польше находится в контакте с адвокатом ученого, пытаемся поддерживать контакт с польской прокуратурой.

«Два раза мы уже посещали Александра в СИЗО. Будем делать все возможное, что есть в наших силах», — сказал дипломат.

Также он отметил, что министерство иностранных дел России продолжит сопровождать дело и оказывать археологу необходимую консульскую поддержку, несмотря на объективные ограничения, с которыми сталкивается посольство.

26 декабря стало известно, что сотрудники Эрмитажа направили в консульство России в Польше документы в защиту Бутягина.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря по запросу Украины. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней. Украинская сторона считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РАН призвали не допустить экстрадиции Бутягина на Украину.

