Книга Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в лонг-лист Букера

Книга российской писательницы Марии Степановой «Памяти памяти» вошла в длинный список международной Букеровской премии (The 2021 Booker International Prize) в области литературы на английском языке, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов премии.

В 2018 году книга об истории семьи писательницы была удостоена российской литературной премии «Большая книга». С тех пор, как пять лет назад премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений, Степанова стала первым автором из России, который смог попасть в «длинный список». «В нынешнем формате, к которому мы пришли в 2016 году, Степанова — первый российский писатель, включенный в «длинный список». В 2009 году в число номинантов попала Людмила Улицкая», — уточнили организаторы.

Всего на премию претендуют 13 авторов, среди которых Нана Эквтимишвили из Грузии с книгой The Pear Field («Грушевое поле»), Мариана Энрикес из Аргентины с The Dangers of Smoking in Bed («Опасности курения в постели»), Адания Шибли из Палестины с Minor Detail («Незначительная деталь»), Эрик Вюйяр из Франции с The War of the Poor («Война бедных») и др.

В 2020 году Букеровскую премию получил дебютант-шотландец Дуглас Стюарт.