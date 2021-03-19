Правоохранительные органы не нашли нарушений в песне Манижи для «Евровидения»

Правоохранительные органы не нашли нарушений закона в сценическом образе и песне певицы Манижи Сангин (Manizha), с которой она будет представлять Россию на «Евровидении», сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Источник уточнил, что при обнаружении признаков преступления жалоба может быть направлена в следственный орган, и его руководитель вправе инициировать проведение процессуальной проверки. «Но в данной ситуации вряд ли такое развитие событий возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности», — сказали в правоохранительных органах.

Известно, что к председателю СК Александру Бастрыкину обратилась редакция издания «Ветеранские вести». Авторы обращения считают сценический номер Манижи в песне Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18 — 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее представитель Манижи прокомментировала проверку ее песни в СК.