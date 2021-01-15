Актер Гаркалин назвал Грачевского «последним из могикан»

Художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский был выдающимся кинематографистом, который оставил след в отечественном кинематографе. Так прокомментировал «Газете.Ru» смерть Грачевского актер Валерий Гаркалин.

«Боря для меня был очень близким человеком. Помимо того, что мы с ним сотрудничали много лет, нас связывала настоящая дружба. Боря обладал удивительными человеческими качествами, очень нежным отношением к ближнему, фантастическим остроумием. Он очень много работал и проявлял себя как выдающийся кинематографист. Я бы даже сказал, он был одним из «последних из могикан», которые оставили след в отечественном кино. Я не могу не грустить и не печалиться, зная, что это непоправимо», — сказал Гаркалин.

Гаркалин вспомнил, как вместе с Грачевским работал над эпизодами «Ералаша». Актер назвал эти моменты прекрасными.

«Я не могу прогнозировать, появится ли у нас подобный киножурнал. То, что было — было прекрасно, а что будет — я не знаю», — заключил Гаркалин.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Ранее он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице.

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