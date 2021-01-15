Умер сыгравший Си Си Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Питер Марк Ричман

Актер Питер Марк Ричман скончался на 94-с году жизни 14 января, сообщает Variety.

Смерть наступила по естественным причинам в доме артиста в Лос-Анджелесе.

Питер Марк Ричман был первым исполнителем роли Си Си Кэпвелла в сериале «Санта-Барбара» — он играл эту роль с 1 по 33 серию. После персонажа играли Пол Берк и Чарльз Бейтман. Кроме того, он играл в фильмах и сериалах «Альфред Хичкок представляет», «Черная орхидея», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха», «Династия» «Беверли-Хиллз, 90210», «Звездный путь», «Агенты А.Н.К.Л.», «Миссия невыполнима» и др.