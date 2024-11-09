МУС начнет расследование в отношении прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) откроет расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Reuters.

По сведениям собеседников агентства, руководящий орган МУС начнет внешнее расследование в отношении Хана в связи с предполагаемыми сексуальными домогательствами. В распространенном среди государств — членов МУС внутреннем документе говорится, что Хану предлагается временно отказаться от исполнения своих обязанностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В октябре сообщалось, что прокурор МУС пытался замять дело о домогательствах. По данным британской газеты The Guardian, Хан несколько раз пытался заставить отказаться от своих слов женщину, которая пожаловалась на сексуальные домогательства с его стороны.

17 марта 2023 года МУС по запросу Карима Хана выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В РФ считают решение МУС юридически ничтожным.

Ранее обвиненного в домогательствах врача оправдали, так как у него «тактильная натура».