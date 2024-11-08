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Зеленский назвал самые сложные направления фронта для ВСУ

Зеленский назвал кураховское направление самым сложным для ВСУ

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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления фронта — самые сложные для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

По его словам, военное командование и командования бригад в текущий момент работают над усилением позиций.

2 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы РФ в настоящее время проводят одно из своих самых масштабных наступлений на поле боя.

Он добавил, что на ряде направлений фронта продолжаются активные сражения. Из-за этого украинские войска нуждаются в постоянном обновлении ресурсов.

В октябре сообщалось, что западные чиновники скептически относятся к способности Вооруженных сил Украины сдержать наступление российских войск на поле боя.

Отмечается, что Вашингтон и его союзники отказались от попыток помочь Киеву организовать новое контрнаступление. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы предотвратить полное поражение Украины в противостоянии с РФ.

Ранее в офисе президента Украины захотели уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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