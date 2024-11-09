Большинству москвичей нужны детские секции в пяти минутах от дома

Почти две трети московских родителей хотели бы водить ребенка в развивающие секции в пяти минутах от дома, говорится в исследовании OCTOBER GROUP, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты отмечают растущий тренд в девелопменте – создание в непосредственной близости от дома пространств, которые направлены на всестороннее когнитивное развитие ребенка. С 2020 года существенно вырос спрос на занятия спортом (скалолазание – на 61%, бадминтон – на 25%) и музыкой (ударные инструменты – на 23%).

В результате опроса аудитории, проживающей в сегментах бизнес и премиум, выяснилось, что 60% родителей хотели бы тратить на дорогу до детских секций не более пяти минут. Для 18% приемлема удаленность не более 30 минут ходьбы, а 8% – согласны на такое же время на транспорте. При этом каждый седьмой респондент (14%) заявил, что расстояние не имеет значения, особенно если занятие интересно ребенку и дает ему хорошую «базу» на будущее.

По данным НИУ ВШЭ, дети, посещающие секции, лучше учатся в школе – их средний балл 4,1 против 3,9. Результаты связаны не только с дополнительными знаниями, но и с большим интересом к учебе.

«За последние четыре года более чем в полтора раза вырос интерес к скалолазанию для детей (на 61%), бадминтону (на 25%), танцам (на 18%) и музыке – особенно к занятиям барабанами (на 23%) и гитарой (на 10%)», – отмечает коммерческий директор OCTOBER GROUP Юрий Коган.

Современные нейропсихологи говорят о том, что многообразие доступных ребенку секций, кружков и других возможностей служит общему развитию детского мозга и влияет на всю когнитивную сферу.

«Занятия, в которых задействована мелкая моторика – в том числе игра на музыкальных инструментах – активизируют мыслительные процессы, способствуют развитию речи, а также функции программирования действий и контроля, которая поможет ребенку решать широкий спектр когнитивных задач. Очень полезен для детского нейроразвития спорт, особенно те его виды, где нужно контролировать баланс и координацию, отслеживать правильное движение и точность – это улучшает психические функции, способности концентрироваться и переключаться с задачи на задачу», – говорит Мария Филиппова, психолог НИИ развития мозга и высших достижений РУДН.

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