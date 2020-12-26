Певица Монеточка вышла замуж

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) вышла замуж за своего продюсера Виктора Иваева. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Артистка выложила фотографию своей руки и руки возлюбленного с кольцами на безымянных пальцах. На кольцах супругов выгравирована надпись Love blind («Любовь слепа» — прим. «Газеты.Ru»).

«Сегодня я вышла замуж», — написала певица под фото.

В комментариях под постом пользователи сети оставляют свои поздравления.

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