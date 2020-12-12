Режиссер «Человека-паука» снимет новую «Фантастическую четверку»

Киностудия Marvel готовится перевыпустить фильм «Фантастическая четверка». Об этом она написала в своем Twitter.

В заявлении отметили, что американский режиссер Джон Уоттс примет участие в работе над картиной в качестве режиссера.

Уоттс срежиссировал другие супергеройские фильмы киностудии «Человек паук. Возвращение домой» и «Человек паук. Вдали от дома».

Ранее в 2019 году глава Marvel Studios Кевин Файги уже говорил о планах на съемки «Фантастической четверки», однако он не стал уточнять детали проекта.

Актерские состав и предстоящие сроки премьеры фильма не называются.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сериал Disney+ «ВандаВижен» получил дату премьеры

— СМИ: Дуэйн Джонсон может сыграть в третьей части «Дэдпула»

— Marvel не заменит Чедвика Боузмана в сиквеле «Черной Пантеры»