Режиссер «Человека-паука» снимет новую «Фантастическую четверку»
Киностудия Marvel готовится перевыпустить фильм «Фантастическая четверка». Об этом она написала в своем Twitter.
В заявлении отметили, что американский режиссер Джон Уоттс примет участие в работе над картиной в качестве режиссера.
Уоттс срежиссировал другие супергеройские фильмы киностудии «Человек паук. Возвращение домой» и «Человек паук. Вдали от дома».
Ранее в 2019 году глава Marvel Studios Кевин Файги уже говорил о планах на съемки «Фантастической четверки», однако он не стал уточнять детали проекта.
Актерские состав и предстоящие сроки премьеры фильма не называются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сериал Disney+ «ВандаВижен» получил дату премьеры
— СМИ: Дуэйн Джонсон может сыграть в третьей части «Дэдпула»
— Marvel не заменит Чедвика Боузмана в сиквеле «Черной Пантеры»