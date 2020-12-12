Путин назвал смерть Гафта большой утратой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актера Валентина Гафта. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Президент считает, что это большая утрата для всех поклонников таланта Гафта и для всей российской культуры», — сказал Песков.

Он добавил, что в ближайшее время глава государства направит телеграмму соболезнования родным и близким актера.

Советский и российский актер Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, впервые появился на сцене в Театре имени Моссовета. Работал также в Московском драматическом театре (ныне Театр на Малой Бронной), в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). В 1969 году он перешел в театр «Современник». В кино Гафт дебютировал в 1956 году, в фильме «Убийство на улице Данте».

Артист умер 12 декабря на 86-м году жизни.

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