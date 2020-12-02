Мариинский театр сообщил в полицию об угрозах взрыва и нападений

Руководство Мариинского театра заявило в правоохранительные органы о девяти сообщениях с анонимными угрозами нападений и взрывов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что заявление написал заместитель худрука Мариинского театра 1 декабря. «Он заявил в полицию о девяти сообщениях с анонимными угрозами применения кислоты в отношении актеров и готовящихся взрывах. По его словам, сообщения поступали в течение недели. Проверка показала, что угрозы были ложными», — уточнили в полиции. Известно, что анонимные сообщения приходили по электронной почте, личности отправителей устанавливаются.

Пока Мариинский театр и правоохранительные органы официально не комментировали информацию об угрозах.

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