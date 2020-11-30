В Великобритании Санта-Клаусу разрешили не носить маску

Власти Великобритании разрешили Санта-Клаусу не носить маску, но запретили детям сидеть у него на коленях. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера Бориса Джонсона, пишет РИА «Новости».

«Мы знаем, что встреча с Санта-Клаусом — волшебное событие для детей, и поэтому он будет принимать меры безопасности, но от него не будет требоваться ношение маски. Детям, в соответствии с правилами, не будет позволено сидеть у него на коленях», — сказал представитель правительства.

Все регионы Великобритании ослабят ограничения по коронавирусу с 23 по 27 декабря. В одном доме смогут собираться до трех семей, а детям разрешили посещать рождественские «гроты Санты», чтобы встретиться с Сантой и получить подарок.

В Великобритании коронавирусом заразились 1 633 643, погибли 58 545 человек.

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