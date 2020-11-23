Медики оценили состояние госпитализированного Прилучного как стабильное

Медики оценили состояние госпитализированного актера Павла Прилучного как стабильное, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агента артиста Екатерину Сычеву.

Сейчас Прилучный восстанавливается под наблюдением специалистов. По словам Сычевой, Прилучный планирует подавать заявление в правоохранительные органы.

Ранее СМИ сообщили о том, что звезда сериала «Мажор» Прилучный получил перелом основания черепа в Калининграде, а к медикам обратился уже в Москве, заявив, что ударился головой при падении. Сейчас Прилучный находится в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова.

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