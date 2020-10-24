Трамп высказался в отношении комика Саши Барона Коэна

Президент США Дональд Трамп высказался в адрес британского комика Саши Барона Коэна. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее стало известно о выходе второй части фильма «Борат», котором комик играет главную роль.

Глава Белого дома отметил, что не считает комика смешным, а также добавил, что несколько лет назад Коэн пытался его «одурачить».

«И я всегда был единственным, кто говорил: «Ни за что. Этот парень шарлатан», — подчеркнул Трамп.

Он также назвал Коэна «странным парнем».

Первая часть фильма с полным названием «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вышла в ограниченный прокат в 2006 году. Картина получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».