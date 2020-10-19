Саша Барон Коэн рассказал о мечте стать шеф-поваром

Актер Саша Барон Коэн в интервью The New York Times рассказал о мечте стать шеф-поваром.

Он вспомнил, как после окончания колледжа зашел в ресторан, отмеченный звездой «Мишлен», и попросился на работу к шеф-повару. «Он отказал. Сказал, что я слишком высокий для работы на кухне, и так я оставил свою мечту стать шеф-поваром», — сказал он.

Недавно Саша Барон Коэн, не разлюбивший кулинарию, попробовал себя в качестве повара в ресторане телеведущего Эрика Рипера. «Было великолепно, мы с моим братом провели три часа на кухне во время обеда. Все так утомительно, а тут мы мешаемся, я чувствовал себя ужасно», — посмеялся он.

Новый фильм с Сашей Бароном Коэном, «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана», или «Борат 2», выйдет на Amazon Prime 23 октября.

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