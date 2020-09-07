Рекламодатели отказываются от Comment Out после шуток о Белоруссии

«Яндекс.Лавка» и Unilever Russia отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после выпуска с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления компаний.

Представитель «Яндекс.Лавки» заявил, что сервис не планирует интегрироваться в дальнейшие выпуски из-за несогласия с оценками и высказываниями авторов шоу.

Компания Unilever Russia также заявила о разрыве отношений с Comment Out, так как это сотрудничество противоречит ценностям компании и вредят репутации брендов.

В выпуске шоу от 31 августа участнику — фронтмену группы The Hatters Юрию Музыченко предложили сравнить бело-красно-белый белорусский флаг с гигиенической прокладкой, а также называть Хабаровск «грязным городишком», а его жителей — «быдлом».

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