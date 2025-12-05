В Новосибирской области раскрыли схему браков ради кражи денег у военных

В Новосибирске мошенницы женили на себе участников СВО ради доступа к их счетам

В Новосибирской области задержали участников преступной группы, которые заключали фиктивные браки с военнослужащими, убывшими в зону СВО, чтобы получить доступ к их банковским счетам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, ущерб превышает 5 млн рублей, а число потерпевших превысило 35 человек.

Как установили правоохранители, группа из 11 человек, в которую входили женщины в возрасте от 25 до 47 лет, находила одиноких мужчин и завоевывала их доверие. Фигурантки убеждали будущих потерпевших отправиться «на заработки» для восстановления территорий, поврежденных в ходе спецоперации. С несколькими из них были заключены браки, после чего обвиняемые получили доступ к их счетам через мобильные приложения и вывели деньги.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере на основании материалов УФСБ по региону. При задержаниях, которые проходили в разных районах области, были арестованы все 11 подозреваемых.

Октябрьский районный суд уже отправил восемь фигурантов под стражу до 3 февраля 2026 года. Судебное решение в отношении еще троих обвиняемых будет принято 6 декабря. Прокуратура области держит ход расследования под контролем.

