Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова. Об этом сообщает mk.ru.

По словам Митенкова, в колонии-поселении заключенные могут получать посылки. При этом свидания позволяются чаще, чем на общем режиме.

Он отметил, что в колонии-поселении заключенные носят гражданскую одежду, работают, как обычные люди на воле, имеют на руках наличные деньги, что в колонии общего режима запрещено.

По словам юриста Ивана Мельникова, в колонии общего режима арестанты ходят в тюремной робе. Он также отметил, что выйти на свободу условно-досрочно в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима.

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов свою вину признал, приговор ему вынесут 8 сентября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «11 лет колонии»: Ефремов признал вину в ДТП и прочитал стих

— Джигурду выгнали из студии шоу о ДТП с Ефремовым

— Пашаев сообщил, что Ефремов не ожидает мягкого наказания по делу о ДТП