Эксперт сказал, где в машине находился Ефремов во время смертельного ДТП
Эксперт Алексей Глушенков в Пресненском суде Москвы огласил результаты экспертизы подушки безопасности после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщают «Известия».
Экспертиза не подтвердила наличия следов эпителия на пассажирской подушке безопасности джипа артиста. «Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было», — резюмировал он.
Ранее Ефремов назвал фальшивым видео, на котором после аварии покидает машину со стороны водительского сиденья.
Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
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