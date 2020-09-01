Ефремов считает фейковым ролик, где он покидает место водителя после ДТП

Актер Михаил Ефремов считает фейковым видеоролик, на котором изображено, как он покидает водительское место после смертельного ДТП на Садовом кольце.

Об этом он заявил в зале Пресненского суда, где идет процесс по делу артиста. «Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», — цитирует актера ТАСС.

По словам свидетельницы Светланы Набокиной, видео она сняла на телефон сразу после аварии. На нем можно увидеть, как Ефремова выводят из машины. О приобщении этого ролика к материалам дела ходатайствовал адвокат потерпевших Александр Добровинский, с чем судья согласилась. «Это самый примитивный способ, сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство», — возмутился адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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