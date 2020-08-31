Внешность сына Анастасии Заворотнюк обсуждают в сети

Сын звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Майкл после долгой паузы опубликовал новые фото в Instagram.

В комментариях поклонники актрисы обсуждают внешность Майкла, которому в июле 2020 года исполнилось 20 лет. Его находят похожим на звездную мать. «Красавец», «Недалеко то время, когда будешь давать концерты», «Вы очень красивый», «Как на мамочку похож», — пишут ему.

Майкл родился в браке Анастасии Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым. Юноша учится в МГИМО.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластомы) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

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