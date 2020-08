Стивен Фрай высказался о протестах в Белоруссии

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter.

Он опубликовал видеоролик, для которого надел белую рубашку и красный галстук, намекая на цвет флага Белорусской Народной Республики, который используют протестующие.

Стивен Фрай назвал избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись таким образом к странам Евросоюза.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh