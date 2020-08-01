Жене рэпера Энди Картрайта продлили срок задержания

Суд продлил срок задержания жены погибшего рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу петербургских судов.

«Смольнинский районный суд продлил срок задержания на 72 часа Марине Кохал», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что заявили ходатайство о продлении срока задержания для сбора документов о личности обвиняемой. Следователи и прокуроры не стали возражать, суд ходатайство удовлетворил.

30 июля тело погибшего участника Versus Battle отправили на экспертизу. Его супруга Марина Кохал заявила, что он умер четыре дня назад от передозировки наркотиков, и она решила расчленить тело и избавиться от него, чтобы сохранить репутацию мужа.

Если ее версия подтвердится, женщине придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Ранее СМИ сообщали, что наркотиков в крови Энди Картрайта не обнаружено, однако пока официальных данных об этом правоохранители не предоставляли.

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