Депутаты Ямпольская и Драпеко оценили инициативу убрать из общего доступа книги «18+»

Эксклюзив

Депутат Госдумы Елена Драпеко поддержала инициативу Минкульта, согласно которой библиотеки обяжут убрать из общего доступа книги с маркировкой «18+». Об этом она сказала «Газете.Ru».

«Я думаю, они совершенно правы. Сегодня практически все библиотеки работают со свободным доступом к книгам. Так вот книги с пометкой «18+» могут навредить детям. Поэтому хранить такие книги нужно отдельно», — сказала она и добавила, что приказ министерства касается в основном современной литературы.

Председатель парламентского комитета по культуре Елена Ямпольская также одобрила инициативу ведомства, однако она призвала установить четкие и понятные критерии для маркировки «18+».

«Единственная тонкость, с которой необходимо разобраться, — критерии для маркировки «18+». Они должны быть ясными и четкими. Никакой вкусовщины, максимум здравого смысла. В современном информационном мире можно ознакомиться с любым произведением в электронном виде. Пока мы не избавимся от абсурдных ограничений, размытых норм, через которые при желании не проскочат даже «Колобок» и «Красная шапочка», эффект будет только один: дети отучатся держать в руках бумажную книгу. А ведь это тоже очень важная часть человеческой культуры», — пояснила депутат.

Ранее сообщалось, что библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукьяненко назвал глупым требование Минкульта убрать из библиотек книги «18+»