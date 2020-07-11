Режиссер нового «Бэтмена» снимет детективный сериал о полиции Готэм-Сити

Режиссер нового «Бэтмена» с актером Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз снимет детективный сериал о работе полиции Готэма для HBO Max, сообщает The Hollywood Reporter.

В картине будет показана детальная жизнь полицейских, которые сражаются с преступностью в Готэме. Кроме того, сериал позволит запустить новую вселенную «Бэтмена».

«Беспрецедентная возможность расширить мир, установленный в фильме («Бэтмен» (2021). — «Газета.Ru»), и дополнительно исследовать множество неотразимых и сложных персонажей Готэма», — прокомментировали в HBO Max.

Несмотря на то, что у сериала пока нет официального названия (черновое — «Полиция Готэма»), уже известно, что к проекту присоединится сценарист и исполнительный продюсер Теренс Уинтер, известный по лентам: «Волк с Уолл-стрит» и «Клан Сопрано». Продюсерами должны стать Дилан Кларк («Бэтмен»), Даниэль Пипски («От заката до рассвета»), Адам Кассан («Черная месса») и Рафи Крон («Рассказы из Петли»). По словам источников, на данной стадии кастинги для актеров еще не проводились.

Зрители впервые смогли увидеть Готэм-Сити на экранах во время «Бэтмена» с Льюисом Уилсоном (1943).

Премьеру фильма о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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