Пугачева вновь станет бабушкой
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Певица Алла Пугачева в третий раз станет двоюродной бабушкой, сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ее племянника Влада.
Жена Влада Гузель в сентябре родит третьего ребенка. Сам Влад сейчас лежит в больнице с панкреатитом. «Я давно уже не пью. Меня лечат сейчас капельницами. Сейчас смотрят динамику. Я не афиширую в клинике, что родственник Аллы Борисовны», — поделился он.
Алла Пугачева давно заботится о семье умершего брата. Известно, что она подарила его сыну и своему племяннику квартиру в центре Москвы.
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