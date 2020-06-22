Пригожин отреагировал на слухи о разорении

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что один из его бизнесов, компания «Гуд Фуд Стайл», якобы разорился и «ушел в минус на 4,7 миллиона».

По данным СМИ, компанию открыли Пригожин, его супруга Валерия и музыкант Эмин Агаларов в 2018 году. Однако, утверждает Пригожин, эта компания никак с ним не связана, а он является учредителем совместно с Эмином Агаларовым только в одной компании. «Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Пригожин подчеркнул, что не знает, как обстоят дела в «Гуд Фуд Стайл».

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