«Союзмультфильм» показал новых героев «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» показала, как будут выглядеть три новых героя мультфильма «Ну, погоди!» — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии, новые серии мультфильма в формате 3D выйдут уже в этом году. «Мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример», — пояснила генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, выразив уверенность, что зрители полюбят новых персонажей.

В первом сезоне перезапуска «Ну, погоди!» выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут. Новые персонажи мультсериала вскоре станут персонажами-талисманами курорта «Роза Хутор».

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