Серебренников снимет сериал о Тарковском

Российский режиссер Кирилл Серебренников сериал-байопик о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, сообщает Variety. Для Серебренникова это будет первый сериал.

Шоу о режиссере «Сталкера» выйдет в формате мини-сериала. Продюсерами выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из продюсерского центра Hype Film. «Андрей Тарковский и его культовые шедевры значительно повлияли на мировой кинематограф и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — объяснил выбор темы Стюарт.

Название сериала и дата его выхода на экраны пока неизвестна.

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