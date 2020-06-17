Серебренников снимет сериал о Тарковском
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Российский режиссер Кирилл Серебренников сериал-байопик о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, сообщает Variety. Для Серебренникова это будет первый сериал.
Шоу о режиссере «Сталкера» выйдет в формате мини-сериала. Продюсерами выступят Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря из продюсерского центра Hype Film. «Андрей Тарковский и его культовые шедевры значительно повлияли на мировой кинематограф и продолжают быть источником бесконечного вдохновения для кинематографистов всех поколений», — объяснил выбор темы Стюарт.
Название сериала и дата его выхода на экраны пока неизвестна.
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