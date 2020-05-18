Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает «360».
Он отметил, что если Гагарина решит сделать заявление о личной жизни, она опубликует его в своих социальных сетях, чтобы донести информацию до общественности без искажений.
При этом Исхаков заявил, что не в курсе расставания.
Ранее в ряде СМИ появилось информация о том, что Полина Гагарина приняла решение расстаться с фотографом Дмитрием Исхаковым после шести лет брака. В изданиях обратили внимание на то, что супруг артистки три недели назад ушел с должности генерального директора ООО «Полина Гагарина», которое принадлежит певице.
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