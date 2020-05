Little Big споет акустическую версию песни Uno на телеконцерте «Евровидения»

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, сыграет акустическую версию своей конкурсной песни Uno в рамках телешоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

Уточняется, то 12 и 14 мая, в дни, когда должны были проходить полуфиналы конкурса, на официальном YouTube-канале «Евровидения» выйдет музыкальное шоу Eurovision Song Celebration. Кроме того, выпуски будут доступны на сайте Первого канала утром 13 и 15 мая.

Так, 12 мая будут показаны песни участников первого полуфинала.

«Организаторы подготовили для зрителей и специальные номера. В частности, зрители увидят, как могла бы звучать песня On Fire участников The Roop из Литвы, если бы ее пел Элвис Пресли. Или что представляет собой акустическая версия песни Uno от группы Little Big из России», — заявили на телеканале.

«Евровидение» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме в Нидерландах. Конкурс был отменен на фоне мировой ситуации с коронавирусом.

