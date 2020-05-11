Певец Влад Соколовский заразился коронавирусом
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Бывший участник группы «БиС» Влад Соколовский заразился коронавирусом. Об этом он написал в Instagram.
«У меня появились странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура (37,8), которая держалась в течение 3 дней и доходила до 39.2», — рассказал певец.
Он добавил, что у него взяли мазок из горла, первый анализ оказался положительным.
По словам Соколовского, он самоизолировался и предупредил всех, с кем контактировал последние две недели.
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