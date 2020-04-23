Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение-2021»

Роттердам заявил о готовности провести международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает портал NU.nl.

По данным СМИ, в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году: с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy.

Однако портал уточняет, что точного решения по этому вопросу нет. Голландские организаторы и Европейский вещательный союз проводят обсуждения по ряду вопросов об условиях проведения конкурса.

СМИ отмечает, что итоговое решение о месте проведения «Евровидения-2021» будет принято в мае.

Ранее конкурс «Евровидение-2020» был отменен из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

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