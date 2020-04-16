Скончалась звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»

Французская актриса Патрисия Милларде, исполнившая роль судьи Сильвии Конти в итальянском сериале «Спрут», скончалась на 64-м году жизни. Об этом в своем блоге написал журналист Дэвид Маджио.

Он сообщил, что это случилось в Риме в понедельник, 13 апреля. По словам Маджио, актриса умерла в госпитале Сан-Камилло после сердечного приступа.

Милларде известна по фильмам «Крысиные бега», «Горячий шоколад», «Жестокая справедливость», сериалу «Элен и ребята» и прочим лентам.