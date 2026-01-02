Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ из-за грубой игры соперника

Размер шрифта
Овечкин вступил в потасовку в матче НХЛ из-за грубого фола соперника
John McDonnell/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал участником потасовки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттавой Сентаорз».

По ходу игры в первом тайме защитник «Сенаторз» Артем Зуб совершил грубый фол, после которого форвард «столичных» Алексей Протас влетел в борт. Сразу после этого в потасовку с игроками «Оттавы» вступили Александр Овечкин и Дилан Строум. От Зуба Овечкина оттаскивали два игрока «Сенаторз» — Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон, причем с Амадио Овечкин тоже вступил в перепалку.

По итогам эпизода Зуб получил двойной малый штраф, Строум был удален на две минуты. Протасу оказали необходимую медицинскую помощь, и он сумел продолжить матч.

Игра прошла в канадской столице и завершилась победой хозяев со счетом 4:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд. У проигравшей команды отличились Дилан Строум, Алексей Протас и Том Уилсон. Овечкин очков в этом матче не набрал. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Овечкин встретил Новый год по московскому времени, его супруга выложила видео.
 
