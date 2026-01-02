Размер шрифта
В США предупредили об опасности сделки Зеленского с Трампом

NYT: Трамп не предоставит Зеленскому гарантии безопасности в желаемом ему виде
Президент США Дональд Трамп не предоставит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот их добивается. Об этом пишет The New York Times.

В статье говорится, что ярое желание Зеленского заполучить конкретные гарантий безопасности от западных союзников, в том числе Соединенных Штатов, в конечном итоге ни к чему не приведет.

Даже если Трамп примет на себя какие-либо обязательства по Украине, то сможет легко ими управлять, чтобы избежать необходимости их исполнения, пишет автор.

Сомнения в намерении Трампа выполнить гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что, несмотря на частые угрозы сделать это, он никогда не стремился напрямую пойти наперекор России, говорится в публикации.

До этого экс-главком Вооруженных сил США в Европе Бен Годжес заявил, что Трамп полностью принял нарратив Москвы о том, что победа Вооруженных сил России в конфликте на Украине неизбежна, он верит в это и вредит Киеву своим давлением.

Ранее WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским.

