Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Мощные прилеты ФАБов по ВСУ в Сумской области сняли на видео

ВС РФ ударили фугасными авиабомбами по позициям ВСУ в Сумской области
Кадр видео: Telegram-канал «Зов Аида»

Вооруженные силы РФ ударили фугасными авиационными бомбами (ФАБ) по позициям украинской армии в Сумской области. Кадры опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».

Видео с места событий снято подразделением «Аида» спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ.

В октябре Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») писал, что российские ВС нанесли удар фугасной авиабомбой (ФАБ), оснащенной универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), по по городу Лозовая в Харьковской области. Уточнялось, что через Лозовую украинские войска осуществляют снабжение и перебрасывают подкрепления на Донецкое и Харьковское направления.

Тогда же, в октябре, сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) начали применять ФАБы с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации.

Ранее командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявлял, что Сумы являются русским городом и что российские военные обязательно зайдут на его территорию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547411_rnd_4",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+