На Украине задержали директрису детсада из ДНР за обучение истории России

В Киеве задержали 64-летнюю заведующую детского сада из ДНР
Сотрудники силовых структур задержали в Киеве 64-летнюю заведующую детского сада из Донецкой народной республики (ДНР), которая приехала оформить местную пенсию и получить загранпаспорт. Об этом сообщила прокуратура Украины в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2014 году женщина осталась работать директором в детском саду в Макеевке. Позже она продолжила деятельность по российскому законодательству, внедрив федеральные образовательные стандарты, учебные планы и программы. Уточняется, что под руководством задержанной воспитатели знакомили детей с историей и традициями России.

В Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ) добавили, что женщине предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности. На данный момент ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она может выйти на свободу под залог.

До этого в Киеве полицейские задержали нескольких пенсионеров, которые собрались в центре города и исполняли советские песни. Правоохранители потребовали от граждан прекратить эту акцию. После этого они пытались силой увести пенсионеров, из-за чего те упали на асфальт. В результате пожилых людей усадили в патрульные автомобили, чтобы доставить в участок.

Ранее на Украине бабушку задержали из-за пилотки с красной звездой.

