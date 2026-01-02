Президент Украины Владимир Зеленский намерен устроить еще одну провокацию, чтобы затянуть конфликт и избежать новых выборов. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Можно уверенно говорить, что Зеленский будет выдвигать условия, на которые Россия не пойдет. Ведь ему выгодно затягивать конфликт, чтобы не проводить выборов и получить новую эскалацию», — подчеркнул Дэвис.

По его словам, у Зеленского есть стратегия затягивания конфликта, которую он разработал с опорой на поддержку и финансирование Евросоюза.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина на Валдае при помощи 91 БПЛА дальнего действия. А в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использует «тактику молчания» и делает вид, что не замечает преступлений, которые совершает украинская армия.

Ранее Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков».