Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах Кубани

Почти 40 самолетов на вылет и прилет задерживаются в аэропортах Кубани

В аэропортах Краснодарского края — Сочи, Геленджике и Краснодаре — на прилет и вылет задержано почти 40 авиарейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

Больше всего самолетов задерживается в Международном аэропорту Сочи. Так, время вылета перенесено у 14 рейсов, включая рейсы в Анталью (Турция), Самару, Екатеринбург, Нижний Новгород и Москву. На прилет из этого аэропорта задерживаются 18 самолетов.

В аэропорту Краснодара на вылет задержаны два рейса и еде три самолета не могут прилететь вовремя, один самолет, вылетающий из Москвы, задержан в направлении Геленджика.

1 января представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что в аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По его словам, такая мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения 1 января также вводились в аэропорту Сочи, а 31 декабря были https://www.gazeta.ru/social/news/2025/12/31/27540475.shtml в аэропорту Геленджика.

