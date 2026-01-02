Сотрудники СК обнаружили несколько фрагментов дронов, ударивших по кафе в Хорлах

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили и изъяли фрагменты украинских беспилотных летательных аппаратов, атаковавших гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что обломки дронов были обнаружены в ходе первоначального осмотра места трагедии.

Следствием назначены более 26 судебных экспертиз, среди которых медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические, говорится в сообщении.

В результате удара беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января погибли 24 человека, в том числе ребенок, пострадали более 50. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру, многие люди сгорели заживо. Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

